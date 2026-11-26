“Allah'tan 1 gece sürdü, aslan olmadığı ortaya çıktı da kurtulduk. Mevzu devam etseydi, nice olurdu halimiz?” diye soran Hikmet Genç şunları yazdı: “Mesela aslan nüfusunun en yoğun olduğu Tanzanya, Botsvana gibi ülkelere muhabir göndermek zorunda kalırdık. Siz gülün ama bunlar olur!.. Hangi kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı tartışılır. Hasılıkelam firari aslan hikayesi birkaç gün daha sürseydi, ‘uzmanlar’ tarafından ellerde çıbıklarla (kuruyemişçinin ve terzinin de katkı verdiği) detaylı anlatımlarla ‘Nat Geo Wild’ı kıskandıracak bir belgesel ortaya çıkardı."

"Şükür ki 1 gün sürdü. Öğrendik ki o şey, aslan değilmiş meğer. Ama keyif aldık. Bu arada Özgür Özel de aslandan bahsetmiş; ‘Aslanı Sarıyer'e Erdoğan saldıysa şaşırmam, yeter ki fon konuşulmasın!..’ demiş. (Ya da öyle bi'şey söylemeye çalışmış.) Erdoğan gündemi değiştirmek için Sarıyer'e aslan salmış? Zekaya bak, nasıl da yakalamış! Önümüzdeki hafta Beykoz'a dikkat. Firari bir fil görüntülenebilir!”