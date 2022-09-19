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Siyaset Zekatı, sadakayı, İslam'ı unutan Saadetli Kaya bakın AK Parti'yi neyle suçladı!
Siyaset

Zekatı, sadakayı, İslam'ı unutan Saadetli Kaya bakın AK Parti'yi neyle suçladı!

TV 100 canlı yayınında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, zekatın farz olduğu İslam'ı, sadakayı unutarak, AK Parti'yi muhtaç insanlara yardım etmek üzerinden suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 23:50:00 -
Zekatı, sadakayı, İslam'ı unutan Saadetli Kaya bakın AK Parti'yi neyle suçladı!

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, TV 100 canlı yayınında konuştu.

Mustafa Kaya, zekatın farz olduğu İslam'ı, sadakayı unutarak, AK Parti'yi muhtaç insanlara yardım etmek üzerinden hedef aldı.

Sen iktidara gelince zenginlere yardım edersin Kaya!

“AK Parti’ye oy veren insanlarımızın çoğunluğu zenginler ve fakirlerden oluşuyor. Zenginler zaten herhangi bir problemi olmayan mevcut kazanımlarının bu iktidar döneminde devam etmesini öngören insanlarımız.” diyen Saadetli Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Fakirler de, biliyorsunuz AK Parti döneminde sosyal yardım alan insanlarımızın sayısı arttı. AK Parti bunu bir başarı olarak takd,m ediyor. Oysa AK Parti’nin en büyük başarısızlığı sosyal yardımların sayısını arttırmasıdır.  

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