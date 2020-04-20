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Gündem

Zekat isteyen Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okkalı cevap

"Fetvaya gerek yok" diyerek halktan belediye için zekat ve fitre isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi. Erdoğan, "Bu noktada müracaat edilecek tek yer vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir." dedi.

2020-04-20 20:57:00 -
Zekat isteyen Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okkalı cevap

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "fetvaya gerek yok" diyerek belediye için fitre ve zekat çağrısında bulunmuştu.

Konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, "CHP'li belediyeler güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar, biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezlerini panellerle bölerek sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir. Biz vatandaşlarımıza nakit yardımı yaparken hukukumuza ve inancımıza aykırı şekilde zekat toplama yarışına düştüler. Bu noktada müracaat edilecek tek yer vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyasında 50-70 TL bandındaki yardım kolisine 150 TL isteyen, sonra da gelen tepkiler üzerine "o prototip" diyen İBB Başkanı İmamoğlu, "fetvaya gerek yok" diyerek belediye için fitre ve zekat çağrısında bulunmuştu.

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Yorumlar

hizipsavar

onlarca yıldır islam ile ve müslümanlar ile uğraştırlar. ama kestiğimiz kurabanları zorla thk aldılar. kamusala alan dediler müslümanları koymadılar ama diszileri kitapsızları dansözleri kamu görevlesi yaptılar alkol alıp meyhaneye çevirdiler orası kamusla alan oldu. yeri geldi saf müslümanları kandırmak için camiye gittiler kuran okudular ama seçim bitti meyhanelerden çıkmıyorlar hiç cumaya gidenini gördünüz mü. mesela kemal abi, eko , gel bagalaım maarrem hiç gördünüz mü göremezsiniz çünkü o gün işleri karşıya geçti. şidide zekat ve fitreleri istiyorlar. peki sizce verecek mal varmı. tabi ki var beyin ölümleri gerçekleşmiş sözcü ve cumhuriyet paçavralarından başka okumayan. amerikan domuzlarının foxundan başka izlemeyen bir kesim var. dünyadan bir haberler.
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Mehmet Büyükçakır

Reis, VALLAHİ seninleyiz <3
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