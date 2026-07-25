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Gündem Özel’den muhafazakâra 'mavi boncuk' sahtekârlığı: Amblemi şişe kokan partiden Türbe şovu!
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Özel’den muhafazakâra 'mavi boncuk' sahtekârlığı: Amblemi şişe kokan partiden Türbe şovu!

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Özel’den muhafazakâra 'mavi boncuk' sahtekârlığı: Amblemi şişe kokan partiden Türbe şovu!

CHP’nin posasından Yeni Parti türeten Özgür Özel, seküler kitleyi rakı sofralarında, dindar seçmeni ise cami kapısında avlamaya kalkıştı. Kurduğu partinin logosundan kutlama masalarına kadar alkol kokan bir çizgi izleyen Özel’in, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde girdiği 'mavi boncuk' rolü samimiyetsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Yargının mutlak butlan kararının ardından CHP’den kopan 91 milletvekilini yanına alarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve ekibi, siyasi ikiyüzlülükte sınır tanımıyor. Kuruluşunu rakı masalarında, kadeh sesleri eşliğinde kutlayan; logosu dahi alkol markalarını andıran bu zihniyet, şimdi de muhafazakâr seçmenin oyunu "tavlamak" için cami ve türbe yollarına düştü. Ancak Özel’i desteklemeye gelen şürekânın cami kapısından içeri dahi adım atamaması, kurgulanan tiyatroyu saniyeler içinde ifşaladı.

İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçelerle Meclis’teki sandalye dağılımını fırsatçılıkla değiştiren Özel ve ekibi, milletin değerlerinden kopuk kimliğini gizleme telaşına düştü. Daha önce merhum Kamer Genç’in mezarı başında dahi rakı kadehleri kaldıran, seküler kitleye yaranmak için her fırsatta ‘rakı edebiyatı’na sarılan bu kadronun, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ndeki samimiyetsiz gösterisi vatandaştan sert tepki gördü. Cuma namazına giden Özel’in peşine takılan destekçilerinin caminin dışında beklemesi, "Oy için ibadet maskesi takıyorlar ama secdeye varacak yüzleri yok" yorumlarına neden oldu.

KADEHLER ŞEREFE, POZLAR CAMİYE: İKİ YÜZLÜ SİYASET

Yeni kurulan partinin ambleminden taşan alkol iması sosyal medyada "Alkolikler Partisi" olarak tiye alınırken, partinin kuruluş lansmanının adeta bir meyhane havasında kutlanması hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hem alkollü kutlama yapıp hem de muhafazakâr kitleye "mavi boncuk" dağıtmaya çalışan Özel’in bu hamlesi, muhalefette yeni bir vizyon değil, sadece eski ve çürümüş taktiklerin devam ettiğini tescilledi.

91 MİLLETVEKİLİ CHP'DEN AYRILDI

Özgür Özel'in öncülüğündeki oluşum kapsamında kendisiyle birlikte 91 milletvekilinin CHP'den ayrıldığı bildirildi. Yeni Parti'nin kuruluş evrakları hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özel, kuruluş belgelerini imzalarken yaptığı açıklamada yeni oluşumun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki sandalye dağılımında da değişiklik meydana geldi. Yeni oluşum, katılan milletvekili sayısıyla Meclis'te önemli bir siyasi grup konumuna geldi.

PARTİNİN LOGOSUNA "ALKOLİK" GÖNDERMESİ

Yeni Parti'nin logosu, kuruluş sürecinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Logonun açıklanmasının ardından sosyal medyada farklı yorumlar yapılırken, partinin görsel kimliği ve verdiği siyasi mesajlar tartışma konusu haline geldi.

Logonun Yeni Rakı markasıyla benzerlik göstermesi, "alkolikler partisi" göndermelerini de beraberinde getirdi.

CUMA NAMAZINI KILDI, TÜRBE ZİYARETİ YAPTI

Özgür Özel, Dün Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne cuma namazını kıldı.

Özgür Özel'in türbe ziyaretinin sonrasında ilk TBMM'ye yürüyüş yapıldı.

DESTEKÇİLERİ CAMİYE GİRMEDİ

Özgür Özel cuma namazı için camiye girerken, destekçilerini ise cami dışında kendisini beklemesi dikkat çekti.

RAKILI KUTLAMA

Yeni Parti'nin logosunun Yeni Rakı markasını andırması bir yana, CHP'lilerin kurulan partiyi rakı ve şarkı eşliğinde kutlaması da dikkat çekmişti.

DAHA ÖNCE KAMER GENÇ'İN MEZARI BAŞINDA RAKI İÇTİLER

Merhum CHP'li milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakılı anma düzenleyen Özgür Özel ve destekçilerinin, muhafazakar seçmeni "tavlamak" için cuma namazını ve türbe ziyaretini kullanması, Özgür Özel ve yeni partisinin, muhalefette yeni bir rüzgar getirmediğinin de göstergesi oldu.

MUHAFAZAKAR SEÇMENE "MAVİ BONCUK"

Seküler kitleyi "rakı edebiyatı" ile kendine çekmeye çalışan Özgür Özel ve ekibinin, muhafazakar ve dindar seçmeni de cami-türbe pozlarıyla tavlama çabalarının yankıları merak ediliyor.

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