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Zekat hakkıyla ödense dünyada aç kalmaz

Türkiye’nin 55 milyar, İslâm ülkelerinin 10 trilyon dolarlık zekat kapasitesi var... TDV Genel Müdürü Polat, Türkiye’nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar, İslam ülkelerinin zekat potansiyelinin ise 10 trilyon dolar olduğunu bildirdi. ABD’nin yıllık bütçesinin iki katından fazla olan bu miktar, zekattaki karşılığını bulsa, dünyadaki 850 milyon insan açlıktan kurtulacak.

26 Mayıs 2019 Pazar 09:13
Zekat hakkıyla ödense dünyada aç kalmaz

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye’nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu belirterek, “SESRİC’in tespitine göre; İslam dünyasının zekat potansiyeli de 10 trilyon dolar. Bu kapasitelerin karşısında verilen zekat miktarı ise çok düşük” dedi. ABD’nin yıllık mali bütçesinin 4.5 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, İslam ülkelerindeki 10 trilyon dolarlık zekat potansiyelinin hakkıyla karşılığını bulması halinde yeryüzünde, açlık, yoksulluk diye bir şey kalmayacağı ifade ediliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Vakfın, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olduğunu hatırlatarak, TDV’nin hayatın insana dokunduğu her alanında din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin yardım götürdüğüne işaret etti. Polat, mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, “BM verilerine göre, geçen yıl Türkiye, dünyada en çok yardım yapan ülkedir. Bunun en büyük parçasıyız” dedi.

“600 kişilik Hristiyan kabile topluca Müslüman oldu”

Din, dil ayrımı gözetmeksizin yapılan çalışmalarla gayrimüslimlerin kalplerinin İslam’a ısındığını ifade eden Polat, “Bu çalışmalar neticesinde de ihtida hikayeleri oluyor. Senegal’de geçen kurban faaliyetinde et dağıtımının yapıldığı 600 kişilik Hristiyan kabile topluca Müslüman oldu. Onların çocukları başkent Dakar’da hafızlık eğitimi alıyor. Gittiğimiz yerlerde İslam’ın merhametini ve kuşatıcı kültürünü tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD bütçesinin iki katı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre Türkiye’nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu belirterek, “SESRİC’in tespitine göre; İslam dünyasının zekat potansiyeli de 10 trilyon dolar. Bu kapasitelerin karşısında verilen zekat miktarı ise çok düşük” dedi.

Dünyayı savaşların ve açlıkların pençesine sürükleyen küresel eşkıya ABD’nin yıllık mali bütçesinin 4.5 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, İslam ülkelerindeki 10 trilyon dolarlık zekat potansiyelinin hakkıyla karşılığını bulması halinde yeryüzünde, açlık, yoksulluk diye bir şey kalmayacağı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 09:13
  1. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat
  2. zekat
  3. ABD
  4. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat
  5. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
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  9. Katılım Bankaları Birliği

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