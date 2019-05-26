Zekat hakkıyla ödense dünyada aç kalmaz

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye’nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu belirterek, “SESRİC’in tespitine göre; İslam dünyasının zekat potansiyeli de 10 trilyon dolar. Bu kapasitelerin karşısında verilen zekat miktarı ise çok düşük” dedi. ABD’nin yıllık mali bütçesinin 4.5 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, İslam ülkelerindeki 10 trilyon dolarlık zekat potansiyelinin hakkıyla karşılığını bulması halinde yeryüzünde, açlık, yoksulluk diye bir şey kalmayacağı ifade ediliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Vakfın, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olduğunu hatırlatarak, TDV’nin hayatın insana dokunduğu her alanında din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin yardım götürdüğüne işaret etti. Polat, mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, “BM verilerine göre, geçen yıl Türkiye, dünyada en çok yardım yapan ülkedir. Bunun en büyük parçasıyız” dedi.

“600 kişilik Hristiyan kabile topluca Müslüman oldu”

Din, dil ayrımı gözetmeksizin yapılan çalışmalarla gayrimüslimlerin kalplerinin İslam’a ısındığını ifade eden Polat, “Bu çalışmalar neticesinde de ihtida hikayeleri oluyor. Senegal’de geçen kurban faaliyetinde et dağıtımının yapıldığı 600 kişilik Hristiyan kabile topluca Müslüman oldu. Onların çocukları başkent Dakar’da hafızlık eğitimi alıyor. Gittiğimiz yerlerde İslam’ın merhametini ve kuşatıcı kültürünü tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD bütçesinin iki katı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre Türkiye’nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu belirterek, “SESRİC’in tespitine göre; İslam dünyasının zekat potansiyeli de 10 trilyon dolar. Bu kapasitelerin karşısında verilen zekat miktarı ise çok düşük” dedi.

Dünyayı savaşların ve açlıkların pençesine sürükleyen küresel eşkıya ABD’nin yıllık mali bütçesinin 4.5 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, İslam ülkelerindeki 10 trilyon dolarlık zekat potansiyelinin hakkıyla karşılığını bulması halinde yeryüzünde, açlık, yoksulluk diye bir şey kalmayacağı ifade ediliyor.