Uzmanlar “Sakın yapmayın” diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor
Aşırı ısınan akıllı telefonları soğutmak için buzdolabına koyan kullanıcılar, cihazlarını kurtarmak isterken geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor. Teknik servis uzmanları, bu ani sıcaklık değişiminin iç aksamda korozyona ve ciddi kısa devrelere neden olduğu konusunda uyarıyor. Binlerce liralık masrafa yol açan bu hatalı yöntem yerine, kullanıcıların daha güvenli soğutma yollarını tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor.