Uzmanlar “Sakın yapmayın” diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

İşin asıl tehlikesi, fiziğin temel kurallarında saklı. Aşırı sıcak bir cihazı buz gibi bir ortama soktuğunuzda, cihazın içindeki hava ani sıcaklık değişimi nedeniyle nemini bırakıyor ve su damlacıklarına, yani yoğuşmaya dönüşüyor. Telefonunuz dışarıdan gelecek suya karşı ne kadar dayanıklı olursa olsun, bu nem doğrudan cihazın içinde oluştuğu için anakart üzerinde korozyona ve ölümcül kısa devrelere yol açıyor. Birçok kullanıcı cihazın dışı soğuduğu için yöntemin işe yaradığını düşünse de, o sırada iç aksam sinsi bir sıvı temasıyla can çekişiyor.