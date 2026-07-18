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Uzmanlar "Sakın yapmayın" diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

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Uzmanlar “Sakın yapmayın” diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

Aşırı ısınan akıllı telefonları soğutmak için buzdolabına koyan kullanıcılar, cihazlarını kurtarmak isterken geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor. Teknik servis uzmanları, bu ani sıcaklık değişiminin iç aksamda korozyona ve ciddi kısa devrelere neden olduğu konusunda uyarıyor. Binlerce liralık masrafa yol açan bu hatalı yöntem yerine, kullanıcıların daha güvenli soğutma yollarını tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor.

#1
Foto - Uzmanlar "Sakın yapmayın" diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

Buzdolapları serin iç yapıları ile sıcak yaz günlerinde soğutma özelliği sağlayabiliyor. Ancak bu soğutma özelliği her ürün için kullanılmamalı. En sık soğutma ihtiyacı duyan ürünler arasında sayılan akıllı telefonların buzdolabında 2 dakika içinde serinletilmesi için ise uzmanlar 'sakın diyor' Binlerce liralık masraftan korunmak için telefonların eden buzdolaplarında saklanmaması gerektiğini bilmek gerekiyor.

#2
Foto - Uzmanlar "Sakın yapmayın" diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

Avrupa’yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar, akıllı telefon ve tabletlerimizi kelimenin tam anlamıyla eritme noktasına getirdi. Sıcaklık uyarısı veren ya da el yakacak kadar ısınan cihazlarını kurtarmak isteyen kullanıcılar ise farkında olmadan çok daha büyük bir tehlikeye kapı aralıyor: Telefonu buzdolabına veya dondurucuya koymak. Birleşik Krallık ve Avrupa genelindeki teknik servis merkezleri, bugünlerde bu hatalı yöntem yüzünden kullanılmaz hale gelen cihazlarla dolup taşıyor.

#3
Foto - Uzmanlar "Sakın yapmayın" diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

Teknik servis uzmanı Jamie Farnell, son dönemde sıvı teması, ekran çatlakları ve batarya şişmesi şikayetiyle gelen cihaz sayısında çok ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor. Kullanıcıların iyi niyetle başvurduğu bu şok soğutma yöntemi, donanım üzerinde kalıcı ve geri dönülemez hasarlar bırakıyor.

#4
Foto - Uzmanlar "Sakın yapmayın" diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

İşin asıl tehlikesi, fiziğin temel kurallarında saklı. Aşırı sıcak bir cihazı buz gibi bir ortama soktuğunuzda, cihazın içindeki hava ani sıcaklık değişimi nedeniyle nemini bırakıyor ve su damlacıklarına, yani yoğuşmaya dönüşüyor. Telefonunuz dışarıdan gelecek suya karşı ne kadar dayanıklı olursa olsun, bu nem doğrudan cihazın içinde oluştuğu için anakart üzerinde korozyona ve ölümcül kısa devrelere yol açıyor. Birçok kullanıcı cihazın dışı soğuduğu için yöntemin işe yaradığını düşünse de, o sırada iç aksam sinsi bir sıvı temasıyla can çekişiyor.

#5
Foto - Uzmanlar "Sakın yapmayın" diyerek uyardı: Buzdolabına koyan en az 10 bin lira zarara giriyor

Bu durum sadece devreleri değil, lityum iyon pillerin kimyasal yapısını da tamamen bozuyor. Hatta geçtiğimiz dönemde, bu şok soğutma süreci yüzünden bataryası şişerek patlayan bir iPad modeli teknik servislerde ciddi bir güvenlik alarmına yol açtı. Üstelik ani ısı değişimleri, ekran panellerini ve cihaz kasasını bir arada tutan özel yapıştırıcıların özelliğini yitirmesine, dolayısıyla ekranların çatlamasına veya kasadan ayrılmasına neden oluyor.

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