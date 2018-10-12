Turkcell’in 2016 yılında hayata geçirdiği, Türkiye’nin üstün zekalı çocuklarına yönelik eğitim seferberliği Zeka Küpü yenileniyor. Eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üreten çocuklar, daha fazla başarı hikayesi yazabilsin diye ‘Zeka Gücü’ne dönüşüyor. 27 şehirdeki, 33 laboratuvar ile yola devam eden Zeka Gücü projesi, her geçen gün katlanarak gelişiyor.