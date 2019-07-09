Zeka gelişimine katkı sağlayan gıdalar hangileridir?
Çocukluk çağından yaşlılık dönemine kadar hafıza sorunları yaşamak istemiyorsanız; yaşamınız boyunca beslenme programınıza özen göstermeniz gerekiyor.09 Temmuz 2019 Salı 09:39
Zeka gelişimi yalnızca anne karnındaki fetüs ve dünyaya yeni gelmiş bir bebek için geçerli değildir. Kaç yaşında olursanız olun, zekanızı güçlendirmek için adımlar atabilirsiniz. Kitap okumak, bulmaca çözmek nasıl ki hafızayı geliştirip, Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçiyor aynı şekilde bazı gıdalarda benzer görevleri sağlıyor.
Gıdalar önemli
Hafızanızı güçlendirmek, yıllara meydan okumanız için yediğinize, içtiğinize son derece dikkat etmelisiniz. İşte, her yaş grubu için son derece faydalı yiyecekler.
Balık
Uzmanlar sağlıklı bir beden için haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Balık düzenli ve ölçülü tüketildiğinde bilişsel gelişimi destekliyor.
Demir içeren gıdalar
Demir beyin gelişimini desteklemek için son derece önemlidir. Demir eksikliği ciddi hafıza sorunlarına yol açabilir. Zekanınız senelere meydan okumasını istiyorsanız; Kırmızı et, beyaz et, yumurta, ıspanak, mercimek, fasulye ve nohut tüketmelisiniz.
Yulaf
Sağlıklı bir beyin için yulafa günlük beslenme programınızda mutlaka yer vermelisiniz.
Kuruyemiş
Fındık, ceviz ve badem içerdiği vitamin ve minareller açısından beyin sağlığı için son derece kıymetlidir.
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