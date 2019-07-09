Zeka gelişimine katkı sağlayan gıdalar hangileridir?

Zeka gelişimi yalnızca anne karnındaki fetüs ve dünyaya yeni gelmiş bir bebek için geçerli değildir. Kaç yaşında olursanız olun, zekanızı güçlendirmek için adımlar atabilirsiniz. Kitap okumak, bulmaca çözmek nasıl ki hafızayı geliştirip, Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçiyor aynı şekilde bazı gıdalarda benzer görevleri sağlıyor.

Gıdalar önemli

Hafızanızı güçlendirmek, yıllara meydan okumanız için yediğinize, içtiğinize son derece dikkat etmelisiniz. İşte, her yaş grubu için son derece faydalı yiyecekler.

Balık

Uzmanlar sağlıklı bir beden için haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Balık düzenli ve ölçülü tüketildiğinde bilişsel gelişimi destekliyor.

Demir içeren gıdalar

Demir beyin gelişimini desteklemek için son derece önemlidir. Demir eksikliği ciddi hafıza sorunlarına yol açabilir. Zekanınız senelere meydan okumasını istiyorsanız; Kırmızı et, beyaz et, yumurta, ıspanak, mercimek, fasulye ve nohut tüketmelisiniz.

Yulaf

Sağlıklı bir beyin için yulafa günlük beslenme programınızda mutlaka yer vermelisiniz.

Kuruyemiş

Fındık, ceviz ve badem içerdiği vitamin ve minareller açısından beyin sağlığı için son derece kıymetlidir.