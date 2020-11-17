Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu nasıl?
Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse mi yakalandı? | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Peki, Bakan Selçuk’un sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs vaka sayıları artarken bir haber de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.