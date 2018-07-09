Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olduğu iddia edildi. Yeni sistemin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?

Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk KADEM'de denetim kurulu asil üyesidir.