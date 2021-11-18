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Dünya Zehirli iğnede “tedarik krizi” bitince idamlara yeniden başladılar
Dünya

Zehirli iğnede “tedarik krizi” bitince idamlara yeniden başladılar

Zehirli iğneyle infaz için gereken ilaçların temininde zorluk çeken ABD’nin Mississippi eyaletinde, söz konusu “sıkıntı”nın ortadan kalkmasıyla 9 yıl aradan sonra idamlara yeniden başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:38:00 - 2021-11-18 22:38:42
Zehirli iğnede “tedarik krizi” bitince idamlara yeniden başladılar

 

Münübe Yılmaz

Zehirli iğneyle infaz için gereken ilaçların temininde zorluk çeken ABD’nin Mississippi eyaletinde, söz konusu “sıkıntı”nın ortadan kalkmasıyla idamlara yeniden başlandı. Ayrı yaşadığı karısını öldürmekten ve annesi ölmek üzereyken küçük kızına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan David Neal Cox adındaki 50 yaşındaki bir adam, çarşamba akşamı idam edildi ve Mississippi'de 9 yıl sonra idam edilen ilk mahkum oldu. 

“Olaysız bir şekilde öldü”

Parchman'daki Mississippi Eyalet Hapishanesi’nde gerçekleşen infazla ilgili konuşan Mississippi Ceza İnfaz Komiseri Burl Cain, "David huzur içinde ve olaysız bir şekilde öldü" dedi. "Daha önce bir infazın bu kadar sorunsuz ilerlediğini hiç görmemiştim" ifadelerini kullanan Cain, eyaletin ilaçları nereden bulduğu sorusunu ise "Yasaya göre bunu açıklamak zorunda değiliz" diyerek cevapsız bıraktı.

Zehirli iğneyle infaz için üç tür ilaç alındı

Mississippi Islah Departmanı’ndan yapılan açıklamada, bu yılın başlarında zehirli iğneyle infaz için üç ilaç alındığı, bunların yatıştırıcı olan midazolam, kasları felç eden vekuronyum bromür ve kalbi durduran potasyum klorür olduğu bildirilmişti. Mississippi Ceza İnfaz Komiseri Burl Cain, Associated Press’e, mahkeme kayıtlarında listelenen uyuşturucuların infaz için kullanılanlar olduğunu söyledi. 

 

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