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Aktüel

Zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek isteyen kadın sürücü aracıyla markete daldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:55:24 -
Zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek isteyen kadın sürücü aracıyla markete daldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de zehirlenen sokak köpeğini otomobilinin bagajına koyarak veterinere götürmek isteyen bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı.

Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi'nde zehirlenen sokak köpeğini gören bir kadın, köpeği aracının bagajına koyarak veterinere götürmek istedi.

Aracı çalıştırdıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, caddede bulunan markete daldı.

Kaza nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sürücü ve market çalışanları şoka girdi. Markette ise hasar meydana geldi.

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Caddede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının köpeği bagaja koyduğu, aracı çalıştırdıktan sonra markete girdiği görülüyor.

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