Zehire sıfır tolerans: Üniversiteye girişte uyuşturucu testi

Hükümet yetkililerinin de atanmadan önce uyuşturucu testi yaptıracağı Bangladeş’te ‘zehire sıfır tolerans’ ilan edildi.

Bangladeş’te üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerin kabul için uyuşturucu testi yaptırmaları zorunlu hâle geliyor. İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan, üniversiteye kabul için öğrencilere uyuşturucu testinin zorunlu hâle getirileceğini söyledi. Uluslararası Uyuşturucu Suistimali ve Kaçakçılıkla Mücadele Günü vesilesiyle basın toplantısı düzenleyen Khan, üniversiteye girecek öğrenciler üzerinde yapılacak uyuşturucu testi için bir kanunun hazırlandığını söyledi. Bangladeş Haber Ajansı UNB’ye konuşan bakan, “Uyuşturucu testi dâhil olmak üzere tıbbi testler, öğrencilerin kabulleri sırasında yapılacak” dedi. Bangladeş İçişleri Bakanı, “Başbakan uyuşturucu kullanımına sıfır tolerans ilan ettiğinde polis üyelerine uyuşturucu testi yapmaya başladık bile” dedi. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın ayrıca, hükûmet yetkilileri ve çalışanlarının atanmasından önce uyuşturucu testi yapılması talimatı da verdiği kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi-OSMAN SAĞIRLI