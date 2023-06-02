Zehir tacirlerine peş peşe operasyon
İstanbul'da 9 günde zehir tacirlerine yönelik 800 ayrı operasyon düzenlendi. Baskınlarda yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Lüks villalarda, TIR dorselerinde, arabalarda yüzlerce kilogram uyuşturucu gizliydi. Piyasaya sürülmesi yapılan operasyonlarla engellendi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da 9 günde 800 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplamda 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Başakşehir’de durdurulan şüpheli aracın bagajında 34 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Çatalca'da da lüks villayı uyuşturucu çoğaltım merkezi olarak kullanan şüphelilere yönelik de baskın yapıldı. Villada 240 kilo uyuşturucu bulundu.
Toplam 400 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 960 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 182 kişi tutuklandı.