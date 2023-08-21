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Yerel Zehir tacirlerine darbe! Tam 1 milyon lira değerinde
Yerel

Zehir tacirlerine darbe! Tam 1 milyon lira değerinde

Yeniakit Publisher
2023-08-21 22:13:00 -
Zehir tacirlerine darbe! Tam 1 milyon lira değerinde

Ankara’da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde 13 bin 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Mamak ilçesinde ellerindeki koliyi beyaz renkli bir araca yükleyen 2 şahsın şüpheli hareketleri üzerine şahıslara müdahalede bulundu.

Yapılan incelemede kolide uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi. Şüpheliler A.Y., H.Ç. ve F.İ. gözaltına alındı. İncelemelerini derinleştiren ekipler, şüphelilere ait üç ayrı adrese de eş zamanlı baskın düzenledi.

Piyasa değeri 1 milyon lira

Yapılan baskında piyasa değeri 1 milyon lira olan 13 bin 720 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.

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