Zehir tacirlerine büyük darbe! Diyarbakır'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, 232 bin kök kenevir ile 520 kilo kubar ve toz esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, 232 bin kök kenevir ile 520 kilo kubar ve toz esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 12 noktada operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk, 260 kilogram toz esrar ve 260 kilogram kubar esrar ele geçirildiği kaydedildi. (İLKHA)