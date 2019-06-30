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Zehir tacirlerine baskın! 101 kg ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 13:30
Zehir tacirlerine baskın! 101 kg ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine bir kamyoneti takibe aldı.

Jandarma ekipleri, kamyoneti Yolmaçayır Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada aracın altına gizlenmiş 101 kilo 213 gram eroin bulundu.

İki şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:30
  1. Van
  2. Başkale
  3. Narkotik dedektör köpeği
  4. eroin

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