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Gündem Zehir tacirlerine balyoz indi
Gündem

Zehir tacirlerine balyoz indi

Yeniakit Publisher
2023-09-26 11:46:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da icra edilen narkotik operasyonunda 738 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu açıklamalara yer verdi:

"Aziz milletim bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz."

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