Bu kez şaşırttı! DEM'li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçmişte Türkiye’nin tüm değerleriyle çelişen bir siyaset izleyen DEM Parti, “Türkiye’nin partisi olması” yönündeki çağrılara müspet cevap vermeye başladı. Zira DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi, konser düzenlenecek bölgede Türk Bayrağı olmasını istedi. Firma talebi karşılıksız bırakınca, belediye konseri iptal etti.

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi, bahar şölenleri dolayısıyla 10 Mayısta halka açık bir konser düzenlemek için çalışma başlattı. Konserin verileceği alanını Cumhuriyet Meydanı olarak belirleyen belediye, organizasyon şirketiyle anlaştı. Konsere ise Kürt sanatçılar Xece, Hamit Karadeniz ve Koma Serekaniye davet edildi.

DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, organizasyonu yapan firmadan kurulacak sahneye dev bir Türk bayrağı asılmasını istedi.

İddiaya göre organizasyonu yapan firma bu talebe karşılık olarak sahnenin değil sadece alanın Türk bayraklarıyla donatılması teklifinde bulundu.

 

İHA’nın haberine göre, DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman'ın, alanın etrafıyla birlikte sahneye de dev bir Türk bayrağının asılmasında ısrarcı olması, firmanın talebi karşılıksız bırakmasıyla başlayan tartışma, konserin iptal edilmesiyle son buldu.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, "Ceylanpınar Belediyesi tarafından bahar şöleni etkinlikleri kapsamında bu gün gerçekleştirilmesi planlanan konser programı meydana gelen zorunlu ve beklenmedik sebepler nedeniyle bu gün itibariyle iptal edilmiş olup ileri bir tarihe ertelenmiştir. Halkımıza göstermiş olduğu anlayış için teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

hsn

o firma için devlet gerekeni yapmalı
x

