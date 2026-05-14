Benlerin renk değişimi cilt kanseri belirtisi mi, Güneş kremi D vitaminini engeller mi?

Sadece yazın değil, bulutlu havalarda ve hatta ofis ışığı altında cildimizin nasıl bir tehdit altında olduğunu açıklayabilir misiniz? Güneş hasarı sadece yaz tatilinde oluşan bir problem değil; aslında yıl boyunca devam eden kümülatif bir süreç. Bulutlu havalarda bile UV ışınlarının önemli bir kısmı yeryüzüne ulaşabiliyor. Özellikle su toplayan veya ciddi kızarıklıkla seyreden güneş yanıkları melanom riskini artıran önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle çocuklarda güneşten korunma alışkanlığını erken yaşta kazandırmak çok önemli.