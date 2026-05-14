Gündem
Soygunun bir bu şekli eksikti! CHP'li belediyede kriptolu vurgun

Soygunun bir bu şekli eksikti! CHP'li belediyede kriptolu vurgun

Bugün sabah saatlerinde operasyon haberi gelen Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonda bazı şüphelilerin, belediyede çalıştıkları sırada şirketler kurup bu şirketler üzerinden elde ettikleri gelirleri kripto hesaplara aktardığı tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Zincirleme Suretiyle Nitelikli Zimmet, Evrakta Sahtecilik, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Görevi Kötüye Kullanmak suçlarından başlatılan operasyonda 60 şüpheliye yönelik gözaltına alınma süreci başladı.

Operasyonda şu ana kadar 20’nin üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Çalışanlar şirket kurup fatura kesmiş

Operasyonda belirtilen dosya kapsamında belediyede çalışan bazı şüphelilerin şirket kurarak, fatura kestiği iddia edildi. Şirketler üzerinden belediyede gelir elde ettikleri iddia edilen belediye çalışanlarının farklı yollardan bu paraları aklamaya çalıştığı belirlendi.

Kripto paraya yatırım yapmışlar

Şirketler üzerinden gelir elde eden bazı çalışanlarının ise kripto paralara yatırım yaptığı tespit edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı ekipler, kripto hesaplarındaki incelemelerinin ardından el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan operasyonda ilerleyen saatlerde yeni gözaltıların devam edebileceği öğrenildi.

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

