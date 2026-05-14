Yok böyle bir hamle: Ederson'un yerine geliyor: Fenerbahçe aradığı ismi buldu
Yeni sezonda Ederson ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe aradığı kaleciyi buldu. Sarı-lacivertliler Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis ile ilgileniyor.
Brezilyalı kaleci Ederson ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe yeni sezonda yeni bir kaleci transferi yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine Yunan ekibi Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki başarılı kaleci Konstantinos Tzolakis geldi.
İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre, Sarı-Lacivertli kulübün, Ederson'la yollarını ayırmak istediği ve Yunan file bekçisi için transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü. Haberde Fenerbahçe'nin olası bir transfer için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırlayabileceği belirtildi.
Öte yandan yine aynı haberde genç file bekçisinin refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özelliklerinin Fenerbahçe yönetiminin dikkatini çektiği ifade edildi.
