İBB’nin borcu 261 Milyar TL! AK Partili Yılmaz CHP yönetiminin ipliğini böyle pazara çıkardı!

İBB Meclisi Mayıs ayı toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan AK Parti İBB Meclis Üyesi Av. Ali Cengiz Yılmaz, “İBB’nin borcu 261 milyar TL. Mayıs ayı meclisinde İBB kesin hesabını ve İSKİ Genel Kurulu’nu görüştük. CHP’li İBB görevi devraldığında İstanbul’da 4 TL olan su bugün 60 TL. Mevcut yönetim göreve geldiği tarihten itibaren İstanbul’da suya tam yüzde 1391 zam yaptı. Yani göreve geldikleri günden bu yana İstanbul’da suya tam 23 defa zam yaptılar” diye konuştu.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ İNANLI GÜLİBRAHİMOĞLU SÖZLERİNİN ASILSIZ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ!

“Ayrıca bugünkü mecliste CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Yolsuzluk Davası’nın kritik isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu’nun AK Partili Sultangazi ve Fatih Belediyelerine bağışta bulunduğunu iddia etmişti” hatırlatmasını yapan Yılmaz, “Fatih Belediye Başkanımız ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcımızın yapmış olduğu açıklamalar sonucunda bu iddianın asılsız ve gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili söylediği sözlerin sehven söylenen hatalı ifadeler olduğunu itiraf etti. Ancak biz biliyoruz ki bu sehven hatalar ve yanlış cümleler devam edecek. İstanbul için görevimize devam ediyoruz” diyerek CHP’lilerin tükürdüklerini nasıl yaladıklarını ortaya koydu.