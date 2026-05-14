  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖSYM duyurdu! EKPSS sonuçları belli oldu Soygunun bir bu şekli eksikti! CHP’li belediyede kriptolu vurgun Sürpriz şekilde anlaşmışlardı... Trump'tan Xi Jinping'e davet İBB’nin borcu 261 Milyar TL! AK Partili Yılmaz CHP yönetiminin ipliğini böyle pazara çıkardı! MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi Bakan Işıkhan’dan ‘Dünya gıptayla bakıyor’ mesajı: Hastanede rehin bırakan sistemden bugünlere! Çin'in Körfez'deki ülkelere silah sattığı iddia edildi El sıkıştı el altından silah sattı Bakan Fidan, KKTC ve Gazze için destek isteyecek! Aile meclisi Türkistan’da toplanıyor Bekle bizi geliyoruz Gazze! Sumud Filosu bugün Türkiye'den yola çıkıyor Erdoğan, Doğu-Batı Orta Koridoru’na dikkat çekti: Önemi her geçen gün artıyor
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Merkez Bankası rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artışla 60 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23