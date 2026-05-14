  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte hiç görmek istemeyeceği o fotoğraf! Dervişoğlu İP'in seçimlere nasıl girdiğini unuttu Bakan Şimşek’ten nisan öngörüsü! Cari açıkta belirgin düşüş Özgür ve Veli şikayetçi oldu: Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma! Küfürbaz Özgür’ün siyaset dili raydan çıktı! ‘Kocanı boşa biz sana koca buluruz’ Özgür’den belediye başkanı karısına skandal telefon! ‘Senin kocan erkek değil’ Başkan Erdoğan Kazakistan'da CHP’li o isim konuştu: Bunlar Türkiye için de bir güvenlik meselesi Akif Beki’ye adres verildi! Algı yapma komşu belediyelerdeki metresleri yaz TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan MHP'li Özdemir, şehrin 2027 yılındaki tarihi misyonunu müjdeledi! Ermeni dostu Cem, Almanya’da başbakan oldu! Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının ödülünü kaptı!
Yerel Kadın sürücüye rekor ceza! Anahtarı bıraksa da olur
Yerel

Kadın sürücüye rekor ceza! Anahtarı bıraksa da olur

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kadın sürücüye rekor ceza! Anahtarı bıraksa da olur

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan kadın sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından park halindeki araca çarparak yakalandı. Sürücüye toplam 550 bin lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, kısa süreli kovalamacaya neden oldu. Turgutalp Mahallesi’nde yaşanan olayda, polisin uyarısına rağmen kaçan kadın sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonrası park halindeki bir cipe çarparak durabildi.

 

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, “dur” ihtarına uymayarak hızla uzaklaştı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

 

Olay, Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki 16 ALT 003 plakalı cipe çarptı. Kaza sonrası kadın sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede sürücü Meltem İ.’ye; "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, "alkometreyi üflemeyi reddetmekten" 150 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23