Hakan Han Özcan'dan Ankara ve İstanbul için zehir zemberek açıklamalar!

Ankara'da her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alan trafik yoğunluğuna dikkat çeken Özcan, "Yol yaparsak trafik artar" diyen vizyonsuz zihniyetin başkenti keşmekeşe mahkum ettiğini belirtti. Özellikle her yağmurda yaşanan sel baskınlarının kader olmadığını vurgulayan Özcan; temizlenmeyen mazgallar ve bakımsız bırakılan altyapının sorumlusunun, asıl görevlerini yapmak yerine sürekli bürokrat değiştirerek günü kurtarmaya çalışan mevcut yönetim olduğunu tescilledi.

Halkın parasının CHP’li belediyeler eliyle nasıl çarçur edildiğini de gözler önüne seren Özcan, dudak uçuklatan konser harcamalarındaki şaibelere değindi. Sanatçıların bile yalanladığı fahiş ödemelerin "seçim kampanyası finansmanı" şüphesi uyandırdığını ifade eden Özcan, "Ankaralının parası hizmete değil, kirli algı operasyonlarına harcanıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilik vizyonu ve istikrarlı ekip yönetimi ile bugünkü "mazeret belediyeciliği" arasındaki uçurumun vatandaşın mağduriyetine sebep olduğunu belirten Özcan, AK Parti'nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışının önemini bir kez daha vurguladı.