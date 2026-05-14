İşi zor ama bunu yaptı: Lang Galatasaray'da kalmak istiyor: Napoli'ye indirim talebi
Galatasaray'da bu sezon çok fark oluşturan Hollandalı yıldız bakın takımı için ne yaptı...
Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray rahat bir nefes aldı ve gözünü gelecek sezona çevirdi. Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Noa Lang'dan sürpriz bir hamle geldi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang transfer kararını verdi. Sezonu şampiyonlukla taçlandıran sarı-kırmızılılarda Lang'ın geleceği merak ediliyordu.
Il Mattino'da yer alan habere göre, Lang, sözleşmede yazan 30 milyon euro'luk opsiyonunun düşürülmesi için Napoli'den talepte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberde, opsiyonu düşürmeye niyeti olmayan Napoli Başkanı De Laurentiis'i ikna etmenin kolay olmayacağı yazıldı.
Galatasaray forması altında 18 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
