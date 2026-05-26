Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar
Balıkesir’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, cips paketine gizlenmiş uyuşturucu ham maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda yaklaşık 206 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) elde etmeye yarayacak 2 kilo 64 gram ham madde ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılırken, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
