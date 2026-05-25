Fırıldak Cemal'in heykel sevdası depreşti! Dün şarlatan dediği Özgür Özel'e bugün tapmaya başladı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Siyasi hayatı boyunca daldan dala konmasıyla ve sergilediği omurgasız duruşla tanınan Cemal Enginyurt, geçmişte hakaretler yağdırdığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel için bu kez adeta amigoluğa soyundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel’in yumruğunu havaya kaldırmış bir heykel görselini paylaşan Enginyurt, "Gün gelecek, Özgür Özel’in bu heykeli CHP’nin kapısına dikilecek" ifadelerini kullanarak malum zihniyetin değişmez heykel hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dün "Şarlatan" Diyerek Hakaret Yağdırıyordu

Siyaset arenasındaki fırıldak çıkışlarıyla bilinen Cemal Enginyurt'un geçmişte aynı Özgür Özel için kurduğu zehir zemberek cümleler ise hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Enginyurt, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür Özel denen CHP şarlatanı, haddini aşma! Komünist militan olan sen, Ülkücü ve MHP düşmanısın" diyerek Özel'i adeta yerin dibine sokmuştu. Dün "şarlatan" ve "militan" diye nitelendirerek ağır ithamlarda bulunduğu isme karşı bugün sergilediği bu riyakar ve abartılı övgü dolu tutum, siyasi ikbal uğruna takınılan tavrı net bir şekilde açık etti.

 

CHP'ye Yanlayınca Akıllarına Yine Heykelden Başka Bir Şey Gelmedi

Yaptığı bu son paylaşımla geçmişteki sözlerini tamamen yalayıp yutan Cemal Enginyurt'un, muhalefet fonundan pay kapabilmek adına CHP'nin kapısına heykel vaadiyle gitmesi kamuoyunda büyük alay konusu oldu.

Milletin derdine çare üretmek yerine her fırsatta büst açılışları ve heykel projeleriyle gündeme gelen malum zihniyetin çizgisine hızla uyum sağlayan Enginyurt'un bu "u dönüşü", sosyal medya kullanıcıları tarafından "Siyasetin fırıldağı kendine yakışanı yaptı, CHP'ye geçince akıllarına yine heykel dikmekten başka bir şey gelmedi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

A g

Her şey para makam değil insanda omurga lazım
