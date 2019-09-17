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Zehir taciri 'Namaza başladım' deyip beraatını istedi

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti' suçundan yakalanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırılan zehir taciri, “Cezaevinde beş vakit namaza başladım, artık abdestli, namazlıyım” diyerek beraatını talep etti.

17 Eylül 2019 Salı 15:04
Zehir taciri 'Namaza başladım' deyip beraatını istedi

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklanan sanığa ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası verildi. Sanık duruşmada, “Cezaevinde beş vakit namaza başladım, artık abdestli, namazlıyım” diyerek beraatını istedi.

"Kayseri'de durmayacağım"

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.Ç. ile avukatı hazır bulundu. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu yargılanan H.Ç., duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben kullanıcıydım, cezaevinde namaza başladım. Artık abdestli, namazlıyım. Bu süre içerisinde beş vakit namaz kılıyorum. Dışarı çıkarsam eğer Kayseri’de durmayacağım, öğretimime Balıkesir’de devam edeceğim. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ç.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:04
  1. Balıkesir
  2. polis ekipleri
  3. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. abdest
  5. namaz
  6. dli para cezası

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  • ahmetahmet23 dk önce
    :)) daha agir ceza versin din istismarini da ekleyip...nedamet, pismanlik,utanma, vicdan azabi olmadan tribunlere menfaat icin oynamak! yuh

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