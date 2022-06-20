Zehir taciri eve yapılan operasyonda yakalandı!
Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 30 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik hap, 6 gram esrar ve bir hassas terazi, kenevir imalatı için düzenek, bir ışık ölçer cihaz, bir güneş ışığından korumak için çadır, bir ölçüm cihazı, 15 fan, 9 led ışık, 3 alüminyum havalandırma borusu, bir nemlendirme cihazı, 7 kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.