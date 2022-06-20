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Yerel Zehir taciri eve yapılan operasyonda yakalandı!
Yerel

Zehir taciri eve yapılan operasyonda yakalandı!

Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 20:55:00 -
Zehir taciri eve yapılan operasyonda yakalandı!

Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 30 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik hap, 6 gram esrar ve bir hassas terazi, kenevir imalatı için düzenek, bir ışık ölçer cihaz, bir güneş ışığından korumak için çadır, bir ölçüm cihazı, 15 fan, 9 led ışık, 3 alüminyum havalandırma borusu, bir nemlendirme cihazı, 7 kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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