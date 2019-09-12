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Zehir taciri çift 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri’de yapılan operasyon ile evlerinde 30.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:29
Zehir taciri çift 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri’de yapılan operasyon ile evlerinde 30.80 gram metamfetamin ile yakalanan evli çifte ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.


10 Mayıs’ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda bir evde 30.80 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli O.K. ile H.K. gözaltına alındı. O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık O.K.(50) ile tutuksuz sanık kadın H.K. (33) ve avukatlar hazır bulundu.


50 yaşındaki tutuklu sanık O.K. “Ben böyle bir suç işlemedim. Yüce mahkemenizin vicdanına sığınıyorum, eşim dışarıda mağdur oldu. Eşimin bu suç ile hiçbir alakası yok, ben getirirdim, eşim içerdi” diye konuştu. Kadın sanık H.K. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.


Duruşma savcısı karı kocaolan her iki sanığın da ‘uyuşturucu maddeleri ticaret saikiyle bulundurmak’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.


Tutuksuz kadın sanık da tutuklandı


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.K.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl hapis, 20 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanığın eşi olan tutuksuz H.K.’ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası ile tutuklanmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:29
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