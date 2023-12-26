Zee Learn, bu kadarını da beklenmiyordu: Dünyaca ünlü şirketler iflas ederken firma, iflas dilekçesiyle karşı karşıya

Önde gelen eğitim hizmetleri sağlayıcılarından Zee Learn'e Salı günü Mumbai Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi (NCLT) tarafından bir ihtarname tebliğ edildi. Tebligat, Axis Bank tarafından şirkete karşı Kurumsal İflas Çözüm Sürecini (CIRP) başlatmayı amaçlayan İflas ve İflas Kanunu'nun 7. Bölümü uyarınca yapılan bir başvuruyla ilgilidir.

Şirket şu anda dilekçede yer alan iddiaları inceliyor. Zee Learn, yasal gerekliliklere uygun olarak borsaları her türlü gelişmeden haberdar edeceğini de garanti etti. CIRP'nin başlatılması, Axis Bank'ın Zee Learn ile ilgili mali sorunları ele almak için yasal sistem aracılığıyla rücu arayışında olduğunu gösteriyor.

Axis Bank'ın bu hamlesi, mahkemenin bankanın başvurusunu kabul etmek için yeterli gerekçe bulması halinde Zee Learn için mahkeme gözetiminde bir yeniden yapılandırma sürecine yol açabilir.