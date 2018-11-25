Zayıflayacağım diye canınızdan olmayın



Eskilerin tabiri ile davul tozu minare gölgesi gibi sekiz dokuz mahiyeti bilinmeyen güya bitkisel maddeler ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan tablet ya da kapsüller ölüme davetiye..

İthalat yapan pek çok firmanın bunları ''zayıflatır'', ''kilo kaybı sağlar'' gibi cümlelerle pazarladığına dikkat!..Ah o öğüdü tutabilseniz.. “Sofradan doymadan kalkınız” öğüdünü tutabilseniz; sağlığınız için en ve asla vazgeçilmez ilacı almış olursunuz. Fakat nefs bu, alışkanlık da olunca kişi kendi sağlığının ipini boğazından çekiyor. “Can boğazdan gelir evet ama, yine boğazdan çıkıyor” Dizginlenemeyen iştahların boğazından..

Bugün size bir dizi “iştah dizginleyici” formül sunuyoruz. Kimi size tatsız tuzsuz gelecek ama, umarız faydasını görürsünüz.

Mesela: Kahvaltıda armut yiyin. Armudu rendeleyin ve yulafa katın. Bu karışıma biraz da yoğurt ekleyin. Armuttaki früktoz uzun süre açlık hissetmemenizi sağlar.

Mesela: Tatlı olarak 250 gr. mor eriği biraz tarçınla haşlayın. Bu meyve früktoz açısından oldukça zengin olmakla birlikte tatlı ihtiyacınızı da karşılayacaktır.

Mesela: Bir porsiyon yeşil fasulyeyi 20 dakika suda haşlayıp sirke, karabiber ve biraz tuzla tatlandırın. İsterseniz yağsız krema da katabilirsiniz.

Mesela: Kendinize yeşil salata, uskumru veya ton balığı, kivi ve portakaldan oluşan bir sofra hazırlayın. Tabii ekmek kenarda dursun! Balıktaki İyot, tiroit bezinin İşlevlerini hızlandırdığından açlık hissini giderir.

Mesela: Haftada iki yumurta yiyin. Çünkü yumurtada bol miktarda triptofan var. Bu da neşenizin yerine gelmesini sağlar.

Mesela: Enerjisiz kalmamak için 1 demet maydanozu blenderden geçirip sebze suyuyla karıştırın. Bir-iki damla acı biber sosu ekleyin ve bunu bir güzel için. Böylece aldığınız C vitamini ve bitkisel maddeler yağ yıkımını kolaylaştırır.

Mesela: Kırmızı elmayı ince dilimler halinde kesip, 1 çay kaşığı kıyılmış ceviz ve yarım çay kaşığı yonca balıyla karıştırın. Bu karışımdaki değerli lifler hem doyurucu hem de bağırsakları çalıştırıcı etki gösterir.

Mesela: Yağsız kaşarı ince ince dilimleyin ve siyah zeytin ile süsleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı sirke dökün. Bu, birkaç saat için açlığınızı giderecektir.

Mesela: Karaciğerlerinizi çalıştırmak için 10 adet enginar kökünü, içine 1 doğranmış soğan, karabiber tanesi ve yarım limon katılmış suda haşlayın. Daha sonra 1 çay kaşığı bal, iki sap kekik ve biraz limon suyunu kaynatın. Enginar köklerini süzün ve hazırlamış olduğunuz karışımın İçinde biraz pişirip çıkarın.

Mesela: Günü canlı geçirmek için kendinize yulaf ezmesi hazırlayıp içine kuru meyveler katın. Bu, karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Mesela: Kendinize portakal ve 50 gr. ıspanak yaprağından oluşan bir salata hazırlayın. Salatayı 50 gr. yağsız yoğurt, bir tutam tuz ve karabiberden oluşan bir sosla tatlandırın. Hem enfeksiyonlara karşı korunun hem de midenizi doyurun.



Mesela: Meyve suyunun içine katacağınız soda, magnezyum ihtiyacınızı karşılayacak ve açlığınızı giderecektir.

Mesela: Bezelyenin içeriğinde de bulunan albümin, iştahınızı kapatmak için iyi bir besindir. Bu nedenle sık sık bezelye çorbası için.

Mesela: 200 gram kadar yağsız yoğurdun içine 1-2 kaşık yulaf koyup karıştırırsanız, bu sizi 1 saat boyunca tok tutmaya yetecektir.

Canınızdan olmayın

Sentetik kimyasallardan olan zayıflama hapları öldürüyor. Çoğu sibutramin ihtiva eden zayıflama ilaçları yasaklanmıştır. Eskilerin tabiri ile davul tozu minare gölgesi gibi sekiz dokuz mahiyeti bilinmeyen güya bitkisel maddeler ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan tablet ya da kapsüller ölüme davetiye..

İthalat yapan pek çok firmanın bunları ''zayıflatır'', ''kilo kaybı sağlar'' gibi cümlelerle pazarladığına dikkat!..