Zayıflatan mucize kür (Çok etkili)! Bunlara dikkat etmeli! Kiloların önünde yeni bir engel var! O liste burada

Zayıflatan Mucize Kür (Çok Etkili) Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı pulbiber

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı kimyon

Beraberinde içmek için;

Su

Zayıflatan Mucize Kür (Çok Etkili) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu tarifi mutlaka not etmelisiniz. Hem hızlıca yağ yakıyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Tariflerimden de anlaşılacağı üzere öyle tatlıyı falan da kesmiyoruz. Tek yapmamız gereken her yemekten ve tatlıdan sonra bir çay kaşığı bu karışımı su ile beraber içmek.

Baharatları bir kavanoz içerisinde karıştıralım.

Kapağını kapatalım ve sürekli tezgahımızın üzerinde bulunsun.

Yanında da bir sürahi su. İşte hepsi bu kadar.

Her öğünden sonra bir çay kaşığı karışımı ağzımıza atalım ve üzerine 1-2 bardak su içelim.

Eğer böyle zorlanırsanız bir bardak suyun içine karışımdan bir çay kaşığı karıştırıp öyle de içebilirsiniz.

Bir hafta süre boyunca kür bittikçe tekrar hazırlayalım. Bir hafta ara verip bir hafta içelim.

Böyle devam edecek istediğiniz kiloya gelene kadar. Afiyet olsun.

Not; Mide rahatsızlığı olan arkadaşlar pulbiberi çıkararak kullanabilirler.

İçmekte zorlanan arkadaşlar yoğurda karıştırıp öyle de tüketebilirsiniz. Yoğurdun da faydası olacaktır.

Kilo vermeyi hızlandırmak için bir hafta ara vermeden kullanabilirsiniz.

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