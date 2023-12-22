  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2023 yılına damga vurdu! Türkiye'de en çok satan otomobil

Sektörel daralma yaşanıyor! İkinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor

Eurofighter Typhoon alımına Almanlar engel olmuştu! Bu kez kimsenin satın alamadığı uçağa talip olundu

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu

İslam Memiş çılgına döndü! "300 bin TL’si olan niye ev araba alsın" diyerek Türkiye'deki skandalı duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya: Derece üstüne derece kırıyor… En İyi Gelişim Gösteren 3 üniversiteden biri oldu

Bakan Şimşek bombayı patlattı

Borsada halka arz depremi! Olan küçük yatırımcıya oldu, resmen soyuldular

Akaryakıta 1,02 lira, 68 kuruş ve 1,31 lira zam! Maalesef kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borsamız bunun canlı tanığı
Kadın - Aile Zayıflatan mucize kür (Çok etkili)! Bunlara dikkat etmeli! Kiloların önünde yeni bir engel var! O liste burada
Kadın - Aile

Zayıflatan mucize kür (Çok etkili)! Bunlara dikkat etmeli! Kiloların önünde yeni bir engel var! O liste burada

Yeniakit Publisher
2023-12-22 19:34:00 - 2023-12-22 19:39:49
Zayıflatan mucize kür (Çok etkili)! Bunlara dikkat etmeli! Kiloların önünde yeni bir engel var! O liste burada

Zayıflamak, oturarak yağ yakmak ve fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayali. Şimdi o hayal gerçek olabilir. Kilo artışı yok oluyor!

Zayıflatan Mucize Kür (Çok Etkili) Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı pulbiber
1 yemek kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı zencefil
1 yemek kaşığı kimyon
Beraberinde içmek için;

Su
Zayıflatan Mucize Kür (Çok Etkili) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu tarifi mutlaka not etmelisiniz. Hem hızlıca yağ yakıyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Tariflerimden de anlaşılacağı üzere öyle tatlıyı falan da kesmiyoruz. Tek yapmamız gereken her yemekten ve tatlıdan sonra bir çay kaşığı bu karışımı su ile beraber içmek.

Baharatları bir kavanoz içerisinde karıştıralım.
Kapağını kapatalım ve sürekli tezgahımızın üzerinde bulunsun.
Yanında da bir sürahi su. İşte hepsi bu kadar.
Her öğünden sonra bir çay kaşığı karışımı ağzımıza atalım ve üzerine 1-2 bardak su içelim.
Eğer böyle zorlanırsanız bir bardak suyun içine karışımdan bir çay kaşığı karıştırıp öyle de içebilirsiniz.
Bir hafta süre boyunca kür bittikçe tekrar hazırlayalım. Bir hafta ara verip bir hafta içelim.
Böyle devam edecek istediğiniz kiloya gelene kadar. Afiyet olsun.

Not; Mide rahatsızlığı olan arkadaşlar pulbiberi çıkararak kullanabilirler.
İçmekte zorlanan arkadaşlar yoğurda karıştırıp öyle de tüketebilirsiniz. Yoğurdun da faydası olacaktır.
Kilo vermeyi hızlandırmak için bir hafta ara vermeden kullanabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cennet hurmasının faydaları var: Sağlık kazanmak istiyoruz diyorsanız! Bunu yapın! Öyle şeyler olacak ki...
Cennet hurmasının faydaları var: Sağlık kazanmak istiyoruz diyorsanız! Bunu yapın! Öyle şeyler olacak ki...

Kadın - Aile

Cennet hurmasının faydaları var: Sağlık kazanmak istiyoruz diyorsanız! Bunu yapın! Öyle şeyler olacak ki...

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor
Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Kadın - Aile

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Herkes hemen alsın: Bu besin hafızayı kuvvetlendiriyor unutkanlığı tamamen bitiriyor

Prof. Dr. Canan Karatay zeka gerilemesini engelleyen besini açıkladı
Prof. Dr. Canan Karatay zeka gerilemesini engelleyen besini açıkladı

Kadın - Aile

Prof. Dr. Canan Karatay zeka gerilemesini engelleyen besini açıkladı

Limon kabuğu yemenin faydaları ve kullanımı!
Limon kabuğu yemenin faydaları ve kullanımı!

Kadın - Aile

Limon kabuğu yemenin faydaları ve kullanımı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23