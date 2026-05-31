  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı Emeklilikler iptal edilebilir, maaşlar geri istenebilir! İran’dan Hürmüz Boğazı resti: Askeri gemiler hedef alınacak 6'sı çocuk 8 Suriyeli hayatını kaybetti! Yolcu otobüsü kazasında acı bilanço! 7 ölü Çin'den AB'ye misilleme tehdidi! ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suriye'de o ismi işaret etti İnsanlık düşmanı siyonistler! Çocukları katlettiler
Dünya Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi
Dünya

Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi

Siyonist katil Netanyahu’nun talimatlarıyla hareket eden ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerini yokuşa sürmeye devam ediyor. Trump’ın ABD ile İran arasında müzakere edilen anlaşma taslağında bazı maddelerin değiştirilmesini istediği iddia edildi.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililere göre Trump, cuma günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda düzenlenen toplantıda, ABD heyeti ile İranlı yetkililer arasında üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağına ilişkin değişiklik taleplerinde bulundu.

Yetkililer, Trump'ın anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediğini ancak özellikle İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesini talep ettiğini öne sürdü.

Trump'ın taleplerinin taraflar arasında birkaç gün sürebilecek yeni bir müzakere süreci başlattığını kaydeden yetkililer, Trump'ın özellikle zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınması ve bunun zamanlamasına ilişkin maddelerde daha fazla ayrıntı istediğini söylediği iddia etti.

Yetkililer, ayrıca Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde de değişiklik talep ettiğini savunarak, İran tarafının değişiklik taleplerine yaklaşık üç gün içinde yanıt vermesinin beklendiğini belirtti.

ANLAŞMAYI YOKUŞA SÜRÜYOR

Öte yandan New York Times'ın (NYT) haberine göre de Trump, savaşı sona erdirecek anlaşma çabaları kapsamında İran'a daha sert şartlar içeren revize edilmiş anlaşma taslağı gönderdi.

İsmi verilmeyen yetkililer, Trump'ın, taslak anlaşmanın bazı unsurlarını değiştirdikten sonra yeniden Tahran'ın değerlendirmesine sunduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'ın, İran'a ait varlıkların dondurulmasının kaldırılmasını içerebilecek maddelerden rahatsızlık duyduğunu savunarak, başkanın, Pakistanlı yetkililer dahil çeşitli arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde İran'ın yanıt verme hızından rahatsız olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump: Gelinen noktadan memnun değiliz
ABD Başkanı Trump: Gelinen noktadan memnun değiliz

Dünya

ABD Başkanı Trump: Gelinen noktadan memnun değiliz

Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor!
Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor!

Gündem

Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor!

Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!
Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!

Dünya

Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!

Bilişsel testte tam puan alınca aklına yeni fikir geldi! Trump'tan başkan adayları için yeni öneri
Bilişsel testte tam puan alınca aklına yeni fikir geldi! Trump'tan başkan adayları için yeni öneri

Dünya

Bilişsel testte tam puan alınca aklına yeni fikir geldi! Trump'tan başkan adayları için yeni öneri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay
Gündem

Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay

Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, katil İsrail ordusunun sivil katliamlarına ve ba..
Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!
Gündem

Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2.5 yıl sonra gittiği Geinel Merkez’de halka hitap ederken mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür ..
Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya

Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi döneminde alıkonulan satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi’nin ailesine ilişkin 13 yıl sonra acı açıklama ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23