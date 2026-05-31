Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi

Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililere göre Trump, cuma günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda düzenlenen toplantıda, ABD heyeti ile İranlı yetkililer arasında üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağına ilişkin değişiklik taleplerinde bulundu.

Yetkililer, Trump'ın anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediğini ancak özellikle İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesini talep ettiğini öne sürdü.

Trump'ın taleplerinin taraflar arasında birkaç gün sürebilecek yeni bir müzakere süreci başlattığını kaydeden yetkililer, Trump'ın özellikle zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınması ve bunun zamanlamasına ilişkin maddelerde daha fazla ayrıntı istediğini söylediği iddia etti.

Yetkililer, ayrıca Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde de değişiklik talep ettiğini savunarak, İran tarafının değişiklik taleplerine yaklaşık üç gün içinde yanıt vermesinin beklendiğini belirtti.

ANLAŞMAYI YOKUŞA SÜRÜYOR

Öte yandan New York Times'ın (NYT) haberine göre de Trump, savaşı sona erdirecek anlaşma çabaları kapsamında İran'a daha sert şartlar içeren revize edilmiş anlaşma taslağı gönderdi.

İsmi verilmeyen yetkililer, Trump'ın, taslak anlaşmanın bazı unsurlarını değiştirdikten sonra yeniden Tahran'ın değerlendirmesine sunduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, Trump'ın, İran'a ait varlıkların dondurulmasının kaldırılmasını içerebilecek maddelerden rahatsızlık duyduğunu savunarak, başkanın, Pakistanlı yetkililer dahil çeşitli arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde İran'ın yanıt verme hızından rahatsız olduğunu ifade etti.