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Yerel Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek...
Yerel

Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek...

Muğla'nın Ortanca ilçesinde, 15 yaşındaki Egehan Bülbül isimli genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bülbül'ün bir süredir zayıflama ilaçları kullandığı belirtilirken, gencin cansız bedeni toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 14:59:00 -
Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek...

Muğla'da bir sanayide çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Egehan Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Egehan Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ZAYIFLAMA İLACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada Egehan Bülbül'ün bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullanıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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