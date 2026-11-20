Zayıflama iğneleri hakkında tartışmalar sürüyor. İğne kullananların yaşadığı yan etkiler peş peşe gelmeye devam ederken tedavi bırakıldığında neler yaşandığına dair bilgiler, yapılan yeni araştırmalarla ortaya çıkıyor.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLDÜ

Pennsylvania Üniversitesi’nden dört psikiyatrist, Mounjaro ve Zepbound adlarıyla satılan tirzepatidi bıraktıktan sonra hastaneye yatan iki erkeğin öyküsünü kaleme aldı.

22 Ekim’de The Primary Care Companion for CNS Disorders dergisinde yayımlanan vakalarda ilk hasta 61 yaşındaydı. Bulantı nedeniyle Ağustos 2025’te iğneyi bırakan hastanın daha önce depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ekimde hastaneye geldiğinde depresyonu ağırlaşmış. Sesler duyuyor, gerçekte olmayan şeyler görüyor, çevresindekilerden kuşkulanıyordu. Hekimler, kişinin kendisini ölü sanabildiği Cotard sanrısını tanısı koydu. Tedaviyle sanrıları ve halüsinasyonları geçti. Ancak birkaç hafta sonra yeniden hastaneye yattı. Bu kez ağır depresyon nedeniyle elektrokonvülsif tedavi gördü.

52 yaşındaki ikinci hasta, altı ayda yaklaşık 45 kilo verdikten sonra eylülde iğneyi birden kesmiş. Bir ay sonra hastaneye geldiğinde aşırı konuşuyor, konudan konuya atlıyor, kendi gücü hakkında abartılı düşünceler dile getiriyor ve dürtüsel davranıyordu. Hekimler mani tanısı koydu. Kaygı bozukluğu öyküsü bulunan hastanın son haftalarda esrar kullanımını artırdığı ve B12 düzeyinin düşük olduğu da saptandı.

Hekimlere göre tedavinin kesilmesi, bazı hastalarda başka etkenlerle birlikte bu belirtileri tetiklemiş olabilir.

KALP KRİZİ RİSKİ ARTTI

İtalya’da 301 kliniğin kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, GLP-1 tedavisine başladığında bilinen kalp ve damar hastalığı bulunmayan 80 bin 302 tip 2 diyabet hastasını değerlendirdi. Benzer özellikteki hastalar karşılaştırıldığında, kalp krizi, inme veya herhangi bir nedenle ölüm, tedaviyi bırakanlarda sürdürenlere göre yaklaşık iki kat sık görüldü.

9 Kasım’da The Lancet Regional Health – Europe dergisinde yayımlanan çalışmadaki “iki kat” ifadesi, üç sonucun birlikte hesaplandığı oranı anlatıyor ve kayıtlarda hastaların ilacı neden kestiği bilgisi yoktu. Araştırmacılara göre, hastayı tedaviyi bırakmaya zorlayan başka bir rahatsızlık da sonucu etkilemiş olabilir.

FDA’DAN GÖRME KAYBI UYARISI

9 Kasım günü, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yeni bir karar açıkladı. Kurum, Ozempic, Wegovy ve Mounjaro dahil bu gruptaki ilaçların ürün bilgilerine, kullanım sırasında görülebilen nadir bir göz rahatsızlığına ilişkin uyarı eklenmesini istedi. NAION adı verilen bu rahatsızlıkta görme sinirine yeterli kan gitmiyo, tek gözde aniden ve ağrısız başlayan görme kaybı kalıcı olabiliyor.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi ile Kuzey Amerika Nöro-Oftalmoloji Derneği, 11 Kasım’daki ortak açıklamalarında olası ek riskin küçük göründüğünü, ilaçların bu rahatsızlığa yol açtığının henüz kanıtlanmadığını bildirdi. İki kuruluş, hastaların tedaviyi kendi kendilerine kesmemelerini önerdi. Bir gözde görme aniden azalır ya da görüş alanının bir bölümü kaybolursa, ağrı olmasa bile gecikmeden göz hekimine başvurulması gerekiyor.

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