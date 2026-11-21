Kilo verme amacıyla kullanılan ilaçların, özellikle GLP-1 reseptör agonistlerinin safra kesesi ve safra yolu riskini artırabildiğine dair bilimsel çalışmalar bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Ali Can Yalı, hızlı ve belirgin kilo kaybının safrada kolesterol yoğunluğunu artırarak taş oluşumuna zemin hazırlayabildiğini kaydetti. Benzer tablonun şok diyetler ve obezite cerrahisi sonrası da görülebildiğini vurgulayan Yalı, bazı GLP-1 temelli ilaçların safra kesesinin boşalma fonksiyonunu da etkileyebileceğini ve safranın kesede daha uzun kalmasının taş oluşumunu kolaylaştırabileceğini dile getirdi.

SAFRA KESESİNDE TAŞI OLANLAR NE YAPMALI?

Safra kesesinde taş bulunmasının tek başına tedaviye mutlak engel teşkil etmediğini belirten Yalı, hastanın daha önce safra kesesi ağrısı, akut kolesistit, safra kanalına taş düşmesi veya pankreatit geçirip geçirmediğinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şikâyeti olmayan hastalarla tekrarlayan ağrı yaşayanların aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Yalı; sağ üst karında şiddetli veya uzun süren ağrı, tekrarlayan kusma, ateş ya da sarılık gibi bulgularda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Tedavinin mutlaka doktor kontrolünde ve kişiye özel planlanması gerektiği vurgulandı.