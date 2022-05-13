Zayid Nahyan kimdir?

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan 74 yaşında hayatını kaybetti. Ülkedeki yedi emirliğin yöneticilerinden oluşan Yüksek Konseyin Halife Al Nahyan 2019'da 4'üncü dönem Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

Zayid Al Nahyan kimdir?

2014 yılında geçirdiği felcin ardından acilen ameliyata alınan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyordu. Bu durum, muhalifleri tarafından "ülkenin fiili devlet başkanı Al Nahyan değil" şeklinde yorumlanıyordu.

Halife bin Zaid en-Nehyan 1948 yılıda doğdu. Abu Dabi emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2004-2022 yılları arasındaki devlet başkanı. Ölen babası Zayid bin Sultan en-Nehyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu.

Dünyanın en zengin hükümdarlarından biri olarak kabul edildi. 97,8 milyar varil petrol rezervini kontrol etti ve 875 milyar dolarlık varlığı yöneten Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıydı; bu, dünyada bir ulusun devlet başkanı tarafından yönetilen en büyük miktardır. Al Nahyan ailesinin 150 milyar dolarlık bir servete sahip olduğuna inanılıyor. 4 Ocak 2010'da, başlangıçta Burc Dubai olarak bilinen dünyanın en uzun insan yapımı yapısı, Abu Dabi'nin borçlarını ödemesi için Dubai'ye 10 milyar dolar vermesinin ardından onuruna Burc Halife olarak yeniden adlandırıldı.

2018'de Forbes, Halife'yi dünyanın en güçlü insanları listesine seçti. Ocak 2014'te felç geçirdi, ancak durumu stabildi. Daha sonra devlet işlerinde daha düşük bir görev üstlendi, ancak onursal başkanlık yetkilerini elinde tuttu. Üvey kardeşi Muhammed bin Zayid en-Nehyan, devletin kamu işlerini ve Abu Dabi Emirliği'nin günlük karar alma sürecini yürütüyordu. Zayid Nahyan 13 Mayıs 2022'de öldü.