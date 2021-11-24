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Gündem Zayid al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf
Gündem

Zayid al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:14:00 -
Zayid al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

BAE ile Türkiye arasında gerçekleştirilen tarihi zirvenin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telgrafı geldi.

Nahyan'dan görüşme için teşekkür

Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Prens Bin Zayid, "ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini" ifade etti.

Prens Bin Zayid, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu.

"Verimli görüşmeler yaptık"

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da da, Prens Bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini belirten Bin Zayid, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İş birliği için yeni ve gelecek vaat eden ufuklar açmayı umduklarını belirten Bin Zayid, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini kaydetti.

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