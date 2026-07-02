Olmaz olsun böyle amca! Paten süren çocuğa darp ve tehdit!

Konya'dan yansıyan ve sosyal medyada hızla yayılan şiddet görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Karatay ilçesinde meydana gelen olayda, küçük bir çocuğun akrabası tarafından maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddet cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İnternete düşen videoda olayın vahameti net bir şekilde görülüyor. Ayağında beyaz patenleri ve üzerinde spor forması bulunan küçük çocuk, yerde başını koruyarak çaresizce ağlarken; saldırgan şahıs çocuğu kolundan tutup şiddetle havaya kaldırarak sarsıyor. Olayın en korkutucu detaylarından biri ise, şahsın hemen ayaklarının dibinde duran saplı kazma.

SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Videoya yansıyan anlarda, şiddet uygulayan adamın küçük çocuğu ölümle tehdit ettiği ve çocuğun korkuyla yalvardığı yürek burkan diyaloglar duyuluyor. Çocuğun korku dolu feryatları ve şahsın acımasız tavırlarının yer aldığı video, sosyal medya platformlarında büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Binlerce kullanıcının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek çağrıda bulunmasının ardından yetkililer hızla harekete geçti. Emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, saldırganın çocuğun babasının amcası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.