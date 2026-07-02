  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tutuklayın bu ibn*leri! Çocuk parkında akıl almaz rezillik ‘Asker Hastaneleri’ Tartışmasında "Entegre Sistem" Vurgusu Yanlış algı oluşturuldu 'Usulsüzlúğü bilmiyorum' öyle mi? Daha ne istiyorsun Ekrem şakşakçısı T24'? CHP’nin “pudracıları” adli kontrol ile serbest Fransız istihbaratçı eşcinsel Pierre Loti'nin ismi, neden hala Eyüp Sultan'da yaşatılıyor? Tuana Elif Torun için adalet süreci başladı: Alkollü sürücüye öldürmeye kasttan dava Kur’an’a hakarete ‘komedi’ diyenler, Aleviliği eleştirenleri ekranlardan sildi! Mezhep simsarlığı mide bulandırıyor 7 milyonluk haram parayı bölüşmüşler Eski uçaklar, yeni savaşlar Hava savaşlarında dengeleri değiştirdik İletişim Başkanlığı’ndan 15 Temmuz Seferberliği
Gündem İletişim Başkanlığı duyurdu: Milli Hafıza Projesi tamamlandı
Gündem

İletişim Başkanlığı duyurdu: Milli Hafıza Projesi tamamlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İletişim Başkanlığı duyurdu: Milli Hafıza Projesi tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında düzenlenen "Milli Hafıza Proje Çağrısı" sonuçlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital çağın imkanlarıyla milli birlik ruhunu pekiştirecek özgün projelerin belirlendiğini duyurarak dereceye giren isimleri tebrik etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen Milli Hafıza Proje Çağrısı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "5 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak; o tarihî gecenin milletimizin ortak hafızasında taşıdığı anlamı geleceğe aktarmak, demokrasi bilincini güçlendirmek ve millî birlik ruhunu yaşatacak özgün çalışmaları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Millî Hafıza Proje Çağrısı başarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geçmişine sahip çıkan milletler geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa eder." sözünü anımsatan Burhanettin Duran, bu anlayış doğrultusunda ortaya koydukları proje çağrısının; millî kimliği, ortak değerleri ve toplumsal hafızayı dijital çağın imkanlarıyla geleceğe taşıyacak pek çok nitelikli fikir ve eserin ortaya çıkmasına vesile olduğunu belirtti.

Dereceye  giren proje sahiplerini tebrik eden Duran, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Millî hafızamızı güçlendirecek nitelikli fikirleri ve projeleriyle bu sürece katkı sağlayan tüm araştırmacılarımıza, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor; değerlendirme süreci sonunda dereceye girerek ödüle layık görülen proje sahiplerini gönülden tebrik ediyorum. 15 Temmuz’da millî iradesine sahip çıkarak demokrasi destanı yazan, darbelere ve vesayet girişimlerine asla boyun eğmeyen aziz milletimizin ortak hafızasını güçlendiren bu kıymetli çalışmaların, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına ve millî birlik şuurumuzun daha da pekişmesine kalıcı katkılar sunacağına yürekten inanıyorum."

Duran'dan siyonist katillere tepki! "Tek kelimeyle ikiyüzlülük"
Duran'dan siyonist katillere tepki! “Tek kelimeyle ikiyüzlülük”

Gündem

Duran'dan siyonist katillere tepki! “Tek kelimeyle ikiyüzlülük”

Hayata dönüş! Genç polis pes etmedi, 8 yaşında gölün dibinde duran kalp yeniden canlandı
Hayata dönüş! Genç polis pes etmedi, 8 yaşında gölün dibinde duran kalp yeniden canlandı

Gündem

Hayata dönüş! Genç polis pes etmedi, 8 yaşında gölün dibinde duran kalp yeniden canlandı

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı

Spor

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı

Pavyona dönen devlet hastanesinde bir skandal daha! Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Pavyona dönen devlet hastanesinde bir skandal daha! Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler

Gündem

Pavyona dönen devlet hastanesinde bir skandal daha! Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23