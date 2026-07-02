Tutuklayın bu ibn*leri! Çocuk parkında akıl almaz rezillik

Antalya'da bir çocuk parkında çekilen görüntüler büyük infiale neden oldu. Görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta sarmaş dolaş olduğu ve birbirlerini öptüğü görüldü.

O sırada parkta bulunan bir kadın ise yaşanan ahlaksızlığa sert tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

Görüntülerde kadının, "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın." diyerek iki sapkına tepki gösterdiği duyuldu.

Uyarıya karşılık yaşlı erkeklerden birinin ise "Uzatma." diyerek cevap verdiği anlar da kameraya yansıdı.

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde taraflar arasında kısa süreli sözlü diyalog yaşanırken, olayın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.