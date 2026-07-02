  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 Temmuz 1955: Fatma Seher Erdem'in vefatı (Kuvayı Milliye Kahramanı) ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil" MİT Başkanı Kalın'dan kritik görüşme! "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı 7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu Ankara-Tahran hattında tarihi diplomasi trafiği! Doha zirvesinden Amerikan zulmüne karşı net hamleler geldi! İşgalcilerden Batı Yaka'da eş zamanlı terör! Filistin köylerine baskın, yıkım ve zorla gasp furyası! TBMM'de Göktaş gerginliği! CHP utanmadan soytarıyı savundu Alçak işgalcilerin İslam'a ve ezana nefreti bitmiyor! Katil İsrail'in "Ezanı susturma" tasarısı meclisten geçti! Harry Kane, İngiltere'yi uçurdu Küresel hegemonya insanlığın geleceğini tehdit ediyor! BM'den yapay zeka uyarısı: "Gecikmeden ortak kural getirin!"
Yerel Tutuklayın bu ibn*leri! Çocuk parkında akıl almaz rezillik
Yerel

Tutuklayın bu ibn*leri! Çocuk parkında akıl almaz rezillik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Antalya'da iki yaşlı sapkının çocuk parkında ahlaksızca hareket yapmaları çevredeki insanları çıldırttı. O anları kameraya alan bir kadın iki sapığa büyük tepki gösterdi. Ahlaksız geylerin kuyruğu dik tutmaya çalışması ise "bu kadarına da pes" dedirtti.

Antalya'da bir çocuk parkında çekilen görüntüler büyük infiale neden oldu. Görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta sarmaş dolaş olduğu ve birbirlerini öptüğü görüldü.

O sırada parkta bulunan bir kadın ise yaşanan ahlaksızlığa sert tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

Görüntülerde kadının, "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın." diyerek iki sapkına tepki gösterdiği duyuldu.

 

Uyarıya karşılık yaşlı erkeklerden birinin ise "Uzatma." diyerek cevap verdiği anlar da kameraya yansıdı.

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde taraflar arasında kısa süreli sözlü diyalog yaşanırken, olayın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu
Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu

Gündem

Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu

LGBT dayatmasına karşı meydana indiler! Türkiye çok yönlü saldırı altında
LGBT dayatmasına karşı meydana indiler! Türkiye çok yönlü saldırı altında

Gündem

LGBT dayatmasına karşı meydana indiler! Türkiye çok yönlü saldırı altında

Destici'den o baroya LGBT tepkisi: 'Ahlaksızlığa sahip çıkan sapkınlık özentisi taşır'
Destici'den o baroya LGBT tepkisi: 'Ahlaksızlığa sahip çıkan sapkınlık özentisi taşır'

Gündem

Destici'den o baroya LGBT tepkisi: 'Ahlaksızlığa sahip çıkan sapkınlık özentisi taşır'

'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi
'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi

Yerel

'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi

Kimler kimlerle beraber! İbneler Türkiye'ye alınmadı, Sözcü bozuldu
Kimler kimlerle beraber! İbneler Türkiye'ye alınmadı, Sözcü bozuldu

Gündem

Kimler kimlerle beraber! İbneler Türkiye'ye alınmadı, Sözcü bozuldu

Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı
Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı

Gündem

Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Antalya'da çocuk parkında yaşanan bu olay gerçekten üzücü. İnsanlar Allah'ın yarattığı huzurlu mekanları, çocuklarımızın oyun oynadığı yerleri ahlaksızlığa dönüştürüyorlar. Bu görüntüler ülkemizi zedeleyecek kadar iğrenç ve rahatsız edici. Ülkemizde terörle mücadele ederken LGBT gibi sapkınlığın da yayılmaya çalıştığı bir dönemde bu tür olaylar milletimizin moralini bozmak için yapılan açıkça saldırılardır. Bu ahlaksızlığı yapanlara gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Allah ülkemizi korusun!

Vatansever

Ahlaksızlık en uç noktalarda geziniyor ve toplumun zihnini alt üst etmeye devam ediyor. Ankara kuğulu Parkta kız kızla ve ortalıkta öpüşürken, Antalya da da malum edepsizlik çocuk parkında alenen yapılıyor. Bütün bunlar planlı bir gerilim oluşturmanın figürleri. Devlet teyakkuz halinde olmalı ve bu tür sapkınlıklari cezasız bırakmamalı. Yoksa halk cezasını vermeye kalkarsa, işte bu bölücülerin en çok arzu ettiği sonuç olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23