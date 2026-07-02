‘Asker Hastaneleri’ Tartışmasında "Entegre Sistem" Vurgusu Yanlış algı oluşturuldu

İYİ Parti’nin "Asker hastanelerinin yeniden açılması ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) eski statüsüyle tekrar kurulması" yönündeki grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda tartışmalara neden oldu. Öneri üzerine AK Parti grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, askeri tıp eğitimi ile asker hastanelerinin işletilmesinin birbirinden farklı kavramlar olduğunu vurguladı.

Milletvekili Arslan, askeri tıp eğitiminin tarihsel sürecine değinerek, 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çıkarılan Üniversiteler Kanunu ile askeri ve sivil tıp eğitiminin entegre edildiğini hatırlattı. Bu yapının 1980 askeri darbesi sonrasında bozulduğunu belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında askeri tıp eğitiminin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine devredilmesiyle sivil tıp eğitimi ile arasındaki bilimsel etkileşim arttı ve eğitim standartları tekrar daha uyumlu hale getirildi. Tekrar hatırlatmak isterim; 1982 öncesi askeri tıp eğitimi sivil tıp fakülteleri ile entegre şekilde veriliyordu."

MEZUN SAYISI ARTTI ASKERİ HEKİMLİK KALDIRILMADI

Kamuoyunda "askeri hekimliğin kaldırıldığına" yönelik yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Dr. Hasan Arslan, entegre sistem sayesinde mezun sayısının arttığına dikkat çekti:

"Sanki askeri hekimlik kaldırıldı algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır, bu yanlıştır. Entegre sistem sayesinde bu yıl Milli Savunma Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2018 öncesi mezun sayısından daha fazla sayıda, 110 askeri hekim, ayrıca 190 sivil hekim olmak üzere yaklaşık 300 hekim mezun oluyor. Askeri hekimler MSB ve az bir kısmı da İçişleri Bakanlığı atamasıyla iki yıl zorunlu kıta görevine gidecekler sonraki süreçte çokça dile getirilen harp cerrahisi uzmanlık alanı dahil uzmanlık eğitimine, yine Gülhane’de devam edecekler ya da MSB tarafından ihtiyaç duyulan kadrolara askeri hekim olarak atanacaklar."

KAPATILMADI PROTOKOLLE DEVREDİLDİ

Askeri sağlık kurumlarının kapatılmadığını, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokollerle yeniden organize edildiğini belirten Arslan, stratejik bölgelerde "S1" ve "S2" tipi hastane modelleriyle hizmet verildiğini açıkladı. Arslan, hastanelerin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"S1; sadece Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına hizmet veren Sağlık Bakanlığı hastanelerini tanımlamakta olup Diyarbakır, Şırnak, Marmaris, Van ve Hakkari’de olmak üzere 5 ayrı hastanede sağlanmakta, sivil hastaya hizmet vermemektedir. S2 ise sivil hastalara hizmet veren, ancak ihtiyaç halinde tam izolasyonu sağlanmış kat veya bloklarda güvenlik sağlanarak güvenlik güçlerimize hizmet veren Sağlık Bakanlığı hastanelerini tanımlamakta olup; Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Yüksekova, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, İskenderun, Reyhanlı, Elazığ, Derecik ve Gölcük’te 12 ayrı hastanede sağlanmaktadır."

DARBE ANAYASASI SİSTEMİNE DÖNMEK ZAYIFLATIR

Mevcut organizasyonla Sağlık Bakanlığı'nın dinamik gücünün sisteme dahil edildiğini ifade eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, konuşmasını sistemin geliştirilmesine açık olduklarını belirterek ve darbe döneminin getirdiği yapıya dönülmemesi gerektiği uyarısıyla sonlandırdı:

"Bu şekilde stratejik bölgelerdeki hastanelerimizde güvenlik ve tıbbi hizmet açısından gerekli organizasyon sağlanmaya çalışılmış, Sağlık Bakanlığının dinamik gücü de sisteme katılmıştır. Ancak konu Sağlık Bakanlığı, MSB ve İçişleri Bakanlığı ile hizmet standartlarının iyileştirilmesi ya da yapısal değişiklikler için tekrar görüşülmeli, gerekirse yeniden organize edilmelidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933’te kurduğu sistemin günümüzdeki karşılığı olan MSÜ bünyesinde askeri tıp eğitiminin sivil tıp eğitimi ile entegre şekilde verilmesi gerektiğini ve darbe anayasasıyla bozulan sisteme geri dönülmesinin tıp eğitimi zayıflatacağını düşünüyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum."