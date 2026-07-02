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Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

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Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi çerçevesinde kentte güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarıldı.

#1
Foto - Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

Atlı polis ekipleri devriye görevini icra ederken, trafik ve asayiş ekipleri ise Gölbaşı’nda yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

#2
Foto - Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

7 - 8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde alınan güvenlik tedbirleri sıkı tutuluyor

#3
Foto - Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

Önlemler çerçevesinde Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de Başkent Millet Bahçesi ve kentin farklı noktalarında görev almaya başladı.

#4
Foto - Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

Belirlenen 22 at, kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel şartlara uyum sağlayabilen, güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli atlar arasından seçildi

#5
Foto - Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

Atlı olarak görev yapan tüm personellerde ise şeffaf ve etkin hizmet vermesine katkı sağlaması için yaka kamerası bulunacak.

#6
Foto - Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

Öte yandan, Gölbaşı girişine kurulan yol kontrol noktasında ise trafik ve asayiş ekipleri kontrollerini gerçekleştirdi.

#7
Foto - Önlemler üst seviye çıkarıldı Zirve öncesi atlı polisler devriye attı

NATO Zirvesi’nde alınan önlemler çerçevesinde il genelinde 49 bin polis, 7 bin jandarma ekibi görev alacak.

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