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Pereira'ya çok büyük ayıp! Böyle vefasızlık yok

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pereira'ya çok büyük ayıp! Böyle vefasızlık yok

Teknik Direktör Vitor Pereira, küme düşmekten kurtardığı ve Avrupa’da yarı final oynattığı Nottingham Forest’tan skandal şekilde gönderildi.

#1
Foto - Pereira'ya çok büyük ayıp! Böyle vefasızlık yok

İngiltere Premier Lig'de futbol dünyasında eşine az rastlanacak bir ayrılık yaşandı.

#2
Foto - Pereira'ya çok büyük ayıp! Böyle vefasızlık yok

Nottingham Forest, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kontratının otomatik olarak uzamasına sadece iki dakika kala deneyimli çalıştırıcının görevine son verdi.

#3
Foto - Pereira'ya çok büyük ayıp! Böyle vefasızlık yok

Nottingham Forest, Premier Lig'de zor günler geçirirken ve küme düşme hattındayken takımı Vitor Pereira'ya emanet etmişti. Portekizli teknik direktör, kısa süre içerisinde takımı ayağa kaldırmayı başararak sadece ligde kalmalarını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda takımı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar taşımıştı. Bu başarılı grafiğin ardından Nottingham Forest yönetimi ve Pereira'nın yeni sezonda da yola birlikte devam etmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak İngiliz kulübü, sözleşmede yer alan ''tek taraflı fesih'' hakkının süresi dolmadan hemen önce skandal bir hamleye imza attı.

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Foto - Pereira'ya çok büyük ayıp! Böyle vefasızlık yok

Gelecek sezon için transfer listelerini hazırlayan, kamp yerlerini organize eden ve hazırlık maçları planlamasını tamamlayan Pereira, kontratının otomatik uzamasına tam 2 dakika kala gelen bir e-posta ile sarsıldı. Nottingham Forest yönetimi, bu kritik sürenin dolmasına dakikalar kala gönderdiği maille Portekizli çalıştırıcıyı görevden aldığını bildirdi.

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