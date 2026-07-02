CHP’nin “pudracıları” adli kontrol ile serbest

Münferit hadiseler üzerinden dindar insanları “pudracı” ilan den ve uyuşturucu bağımlılığıyla iltham eden CHP’de skandallar bitmiyor. Belediyelere ait resmi plakaları araçlarla defalarca uyuşturucu taşırken suçüstü olan ve çok sayıda üyesi yasaklı madde kullanan CHP’de bu defa da Diyarbakır Çüngüş ilçesinde bir rezalet patlak verdi.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli kontrol ile serbest

Uyuşturucu yetiştirirken kameralara yakalanan ve 30.06.2026 tarihinde gözaltına alınan CHP’li baba-oğul Akdağ, 01.07.2026 tarihinde “yurtdışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak” adli kontrol kararı verildi.