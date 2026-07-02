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Gündem CHP’nin “pudracıları” adli kontrol ile serbest
Gündem

CHP’nin “pudracıları” adli kontrol ile serbest

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CHP'deki skandallar bitmek bilmezken Diyarbakır Çüngüş ilçesinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan partililer hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Münferit hadiseler üzerinden dindar insanları “pudracı” ilan den ve uyuşturucu bağımlılığıyla iltham eden CHP’de skandallar bitmiyor. Belediyelere ait resmi plakaları araçlarla defalarca uyuşturucu taşırken suçüstü olan ve çok sayıda üyesi yasaklı madde kullanan CHP’de bu defa da Diyarbakır Çüngüş ilçesinde bir rezalet patlak verdi.

 

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Adli kontrol ile serbest

Uyuşturucu yetiştirirken kameralara yakalanan ve 30.06.2026 tarihinde gözaltına alınan CHP’li baba-oğul Akdağ, 01.07.2026 tarihinde “yurtdışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak” adli kontrol kararı verildi.

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Yorumlar

Mehmet

CHP ne yazık ki yine rezil bir durumla gündeme gelmiş. Diyarbakır Çüngüş ilçesindeki CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ, uyuşturucu yetiştiriciliği ve kullanımıyla yakalanarak gözaltına alınmışlar. Bu olay, CHP'nin dindar Türk insanlarına olan nefretini bir kez daha gösteriyor. "Pudracı" gibi ifadelerle hedef tahtasına koyup aşağılamak yerine, bu tür suçla mücadele etmek için adım atmaları gerekirdi. Allah milletimizi korusun ve ülkemizi bu tersi çirkinliğin karanlığından kurtarsın.
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