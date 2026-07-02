Olası İstanbul depremi için kritik plan: Sağlıkta ilk 48 saatin haritası hazır

SAĞLIK SİSTEMİMİZ HAZIR VAZİYETTE: Depremle ilgili birçok tatbikat yaptıklarını anlatan Memişoğlu, "Sağlık sistemimiz hazır vaziyette" ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı izalatörlü hastaneler hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: “Bu hastaneleri sadece cerrahi müdahaleler için değil, esasında bölgesindeki sağlık sistemini de yönetebilecek noktalar olarak oluşturduk. Böylece ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz"