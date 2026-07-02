Olası İstanbul depremi için kritik plan: Sağlıkta ilk 48 saatin haritası hazır
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da olası bir depreme yönelik sağlık hizmetlerinin ilk 48 saatini kapsayan müdahale planının hazırlandığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da olası bir depreme yönelik sağlık hizmetlerinin ilk 48 saatini kapsayan müdahale planının hazırlandığını açıkladı.
İstanbul'da olası bir depremde ilk 48 saatlik planın hazır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sağlık sistemimiz hazır vaziyette. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık, özel bir çalışma yaptık. Hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. İzolatörlü hastaneler yaptık, ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız” dedi.
İSTANBUL 10 BÖLGEYE AYRILDI: DSÖ bakanlar Konferansı'na katılan Bakan Memişoğlu muhtemel İstanbul depremine ilişkin yaptıkları hazırlıkları şöyle anlattı: Özellikle İstanbul depremi için deprem olduğu sıfırıncı andan itibaren herkesin sağlık sisteminde ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nereye gitmesi gerektiğini bilmesi gerektiği için özel bir çalışma yaptık.
İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Sağlık sistemimizde özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde, hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. Böylece ilk andan itibaren otomatik bir sistemle bu tür afetlere müdahale etmeniz gerekiyor.
SAĞLIK SİSTEMİMİZ HAZIR VAZİYETTE: Depremle ilgili birçok tatbikat yaptıklarını anlatan Memişoğlu, "Sağlık sistemimiz hazır vaziyette" ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı izalatörlü hastaneler hakkında da konuşan Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: “Bu hastaneleri sadece cerrahi müdahaleler için değil, esasında bölgesindeki sağlık sistemini de yönetebilecek noktalar olarak oluşturduk. Böylece ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz"
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