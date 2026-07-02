İtalyanlar yazdı! Galatasaray için Kevin de Bruyne iddiası
Orta sahaya takviye yapmak isteyen son 4 yılın şampiyonu Galatasaray için İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların, Kevin de Bruyne'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
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Orta sahaya takviye yapmak isteyen son 4 yılın şampiyonu Galatasaray için İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların, Kevin de Bruyne'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. TRT Spor’da yer alan habere göre, Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarla ilgili İtalya'dan önemli bir iddia geldi. Çizme basını, Galatasaray'ın; Kevin de Bruyne'yi transfer listesine eklediğini yazdı.
Teklif durumunda Napoli'den ayrılmayı düşünebileceği ifade edilen Belçikalı futbolcunun gidişine kulübünün de zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın resmi girişimde bulunması durumunda, görüşmelerde Dries Mertens'in de yer alacağı ifade edildi. Kevin de Bruyne'nin, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Napoli formasıyla 21 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol 4 asist üretti. Kevin de Bruyne, sakatlıklar nedeniyle geride kalan sezonda istediği süreyi bulamadı.
Tecrübeli oyuncu, milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Kevin de Bruyneli Belçika, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Geride kalan 4 maça da 11'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, 301 dakika sahada kaldı. Kevin de Bruyne, Yeni Zelanda maçında gol sevinci yaşadı.
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